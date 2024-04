Morto a Marsala l'architetto Nello Li Vigni, suo il progetto del palazzetto dello sport

Una malattia scoperta appena un mese fa non gli ha lasciato scampo. A Marsala in tanti ieri hanno appreso con sgomento la morte di Sebastiano Li Vigni, architetto, conosciuto da molti come Nello, scomparso a 75 anni. Era uno dei più conosciuti architetti della città, suo ad esempio il progetto per il palazzetto dello Sport o il recupero di palazzo Fici.

Appassionato di sport, aveva fatto l'arbitro per tanto tempo, fino ad arrivare alla serie C, ed era anche sceso in campo come calciatore. Aveva anche una passione per la politica, tanto che era stato indicato assessore all'urbanistica nella campagna elettorale del 2020 a sostegno del Cinquestelle Rodriquez. Lascia la moglie e due figli.