Trapani, quattro arresti per rapina e furto

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato 4 soggetti trapanesi pregiudicati (3 uomini di 25, 34 e 53 anni ed una donna di 37 anni) per i reati di rapina in abitazione, furto e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani e avviata a seguito della denuncia per rapina subita nello scorso mese di ottobre da un uomo di 48 anni consentiva di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei quattro indagati. I militari hanno documento che la donna di 37 anni e l'uomo di 34, travisato e armato di coltello, avrebbero prima commesso una rapina in un'abitazione rubando alla vittima il telefono cellulare e il portafoglio con dentro 200 euro e due carte prepagate con le quali avrebbero effettuato, nei giorni successivi, acquisti in esercizi commerciali di Trapani.

Inoltre l'uomo, dopo pochi giorni, avrebbe tentato di commettere un’altra rapina in abitazione (sempre a mezzo di minaccia con un coltello) e rubare un’autovettura parcheggiata. Nello stesso periodo, in concorso con gli altri due soggetti, si sarebbe introdotto in un panificio di Custonaci, rubando elettrodomestici e generi alimentari.