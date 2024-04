L'inchiesta sulla sanità a Trapani, annullata l'ordinanza per Sparaco

Annullata dai giudici della Cassazione, la misura cautelare applicata al dirigente Asp Antonio Sparaco, relativamente all’accusa di avere condizionato la sua nomina a direttore «in sostituzione» dell’Unità operativa Salute Globale dell’Asp di Trapani. Incarico che avrebbe ricevuto non in maniera lecita, secondo la Procura, dall’allora direttore sanitario Gioacchino Oddo. Per quanto riguarda altri tre punti della contestazione mossa dai pm, la Cassazione ha invece disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per una nuova valutazione. Il 30 dicembre scorso infatti a Sparaco i giudici del Riesame di Palermo avevano revocato gli arresti domiciliari e applicata la misura interdittiva dai pubblici uffici per dieci mesi. Accolto dunque in parte il ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo presentato dai legali del dirigente sanitario Antonio Sparaco.

