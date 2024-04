Il sindaco di Campobello di Mazara in tribunale: «Incontrai Tumbarello il giorno dell'arresto di Messina Denaro»

«La mattina del 16 gennaio 2023, dopo aver appreso da organi d’informazione e social dell’arresto di Matteo Messina Denaro, ho visto il dottor Alfonso Tumbarello uscire dal suo studio medico e nel corso di una breve conversazione mi ha detto: “Non fidarti mai di nessuno, nemmeno degli amici, io l’ho fatto e mi trovo in questa situazione”».

L’ha detto in tribunale, a Marsala, il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, rispondendo alle domande del pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Gianluca De Leo, nel processo al settantunenne ex medico di base Alfonso Tumbarello, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati a nome di «Bonafede Andrea», classe ’63, per consentire al capomafia Matteo Messina Denaro di potersi curare.

Il sindaco ha, poi, detto di sapere che il medico, in pensione, dal 9 dicembre 2022, fa parte della massoneria e che anche lui, tra il 1990 e il ’91, stava per entrare in una loggia, ma poi non se ne fece più nulla.