Incidente durante un moto raduno a Trapani, un giovane in ospedale

Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale che ti è verificato nella zona del porto, in viale Regina Elena, a Trapani. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto dopo l'incidente, il motociclista stava partecipando ad un motoraduno quando si è schiantato, per cause ancora da verificare, contro un'Alfa Romeo.

L'impatto è stato molto forte: il giovane è caduto per terra, procurandosi delle ferite per le quali è stato necessario il trasporto in ospedale a Trapani, dopo i primi soccorsi del 118. Indagini da parte della polizia e della polizia municipale.