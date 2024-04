Scommesse online illegali a Marsala, chiesto il processo per 12

Per un giro di scommesse on line, secondo l’accusa illegali, la Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di 12 persone. Un giro di scommesse che, secondo la stima della guardia di finanza, dal febbraio 2018 al maggio 2021 sarebbe ammontato a 23 milioni di euro.

Il rinvio a giudizio è stato chiesto per i coniugi marsalesi Giovanni Marchese, di 40 anni, e Marica Genco, di 38, gestori di un centro scommesse on line a Strasatti, frazione di Marsala; per Carlo Napoli, 67 anni, di Erice, uno dei personaggi principali sui quali ruota l’inchiesta delle Fiamme gialle; Giuseppe Granata, 66 anni, nato a Polizzi Generosa (Pa), ma residente a Favignana e domiciliato a Trapani; Luigi Cascio, 62 anni, trapanese, attualmente agli arresti domiciliari; Antonino Danilo Angileri, 54 anni, di Petrosino; Filippo Gallina, di 46, di Bisacquino (Pa); Salvatore Marino, di 48 anni e Michelangelo Tilotta, di 42, entrambi di Paceco; Maria Canino, di 64, di Erice; Gabriele Napoli, di 38, di Erice, ma residente a Favignana, e Sebastiano Silvio Sciacca, di 52, di Marsala. La prima udienza davanti al gup di Marsala è fissata per il prossimo 22 maggio.