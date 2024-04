Trovata senza vita nella sua abitazione: giallo a Valderice sulla morte di una donna di 51 anni

È tutta da decifrare la morte della donna trovata senza vita nella sua abitazione. Il cadavere è stato scoperto in via Nettuno a Bonagia, una frazione di Valderice. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono interventi i carabinieri che in queste ore hanno già sentito i familiari e i vicini di casa.

La donna aveva cinquantuno anni, era sposata e madre di un ragazzo di vent'anni. Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio degli investigatori, nessuna è esclusa. Come disposto dal pm di turno, la salma è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore potrebbe essere eseguita l'autopsia.

In via Nettuno anche il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica: dai primi accertamenti sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.