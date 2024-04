Tangenti a Partinico, la Cgil di Trapani: «Si faccia chiarezza, è importante garantire la continuità del servizio»

«Auspichiamo che gli investigatori facciano presto chiarezza sulla vicenda che ha portato all’arresto del presidente della Cooperativa sociale Nido d’argento affinché la legalità, la difesa dei servizi sociali erogati a fasce deboli della popolazione e la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, impiegati nel settore, abbiano il sopravvento sul malaffare». La segretaria provinciale della funzione pubblica Cgil di Trapani Caterina Tusa interviene sull'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Palermo, che ha portato all’arresto del presidente della Cooperativa sociale Nido d’argento Giuseppe Gaglio, dei suoi stretti collaboratori e di alcuni dipendenti di Enti locali per il presunto giro di corruzione architettato per l’aggiudicazione di appalti nel settore dei servizi sociali anche in provincia di Trapani, dove la Cooperativa è accreditata per l’assistenza alla comunicazione e all’autonomia per gli alunni disabili gravi che frequentano le scuole di competenza del Libero Consorzio comunale di Trapani.