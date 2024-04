Centrale dello spaccio nel rione di San Giuliano a Trapani, scatta il blitz: quattro arresti

I carabinieri del comando provinciale di Trapani avrebbero scoperto una centrale dello spaccio nel rione popolare di San Giuliano a Trapani. In queste ore è in corso una vasta operazione antidroga che sta interessando in modo particolare questo rione già al centro di altre operazioni del genere.

I militari dell'Arma avrebbe arrestato quattro persone, tra cui una donna. Sul posto ad operare militari del comando provinciale e i cinofili. Presente anche un elicottero che ha monitorato dall'alto per ore tutta la zona. Eseguite diverse perquisizioni.