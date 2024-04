Mazara, la villa del fratello di Riina diventa caserma della finanza

Sarà inaugurata domani mattina (11 aprile 2024) la nuova caserma tenenza della guardia di finanza di Mazara del Vallo, un immobile, oggi ristrutturato, confiscato a Gaetano Riina, fratello di Totò, il «capo dei capi» di Cosa nostra.

Gaetano Riina è morto lo scorso 22 febbraio all’età di 90 anni in regime di sorveglianza speciale dopo aver finito di scontare una condanna per mafia. L’immobile, in via Giovanni Burgio, nel popoloso quartiere di Trasmazaro, gli è stato confiscato alla fine degli anni ‘90 e poi destinato a nuova sede della tenenza mazarese che fino all’ottobre scorso era allocata in via Arturo Toscanini. Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte il comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, il generale di corpo d’armata Rosario Lo Russo, il prefetto di Trapani, Daniela Lupo e altre autorità civili, militari e religiose. La caserma sarà intitolata alla memoria di un valoroso finanziere mazarese, il generale Luigi Fiorentino, caduto valorosamente in Albania nel secondo conflitto mondiale.