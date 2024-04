Erice, liquami in mare: scatta il divieto di balneazione

Uno sversamento di liquami che comporta il superamento dei limiti microbiologici, è stato registrato lungo il Litorale nord della Litoranea Dante Alighieri, nel tratto di mare cosiddetto Pennello 35 ricadente nel territorio del Comune di Erice. Per quanto si tratti di un fenomeno che avverrebbe in maniera non costante, il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha emesso un’ordinanza che impone il temporaneo divieto di balneazione nella zona.

Anche se la stagione balneare ufficiale avrà inizio il 1°maggio per terminare il 31 ottobre, già qualche bagnante potrebbe scendere in acqua in quel tratto di mare e, quindi, ecco il provvedimento a tutela della salute pubblica con validità «fino alla soluzione di avvenuto rientro dei parametri indicati dalle norme in materia». Ovviamente il problema è all’attenzione degli uffici comunali che avranno cura, nell’immediato, della collocazione dei cartelli metallici di divieto della balneazione.

