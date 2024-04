Marsala, colpi di mazza ai fidanzatini: scatta la denuncia per un minore

La violenza tra giovanissimi non si ferma. Così due fidanzatini sono stati aggrediti a Marsala con una mazza da baseball, finendo, per le ferite riportate, in ospedale. I carabinieri, avvertiti da una giovane donna che ha assistito e soccorso i ragazzi hanno identificato l’aggressore poco dopo. Indagini in corso.

Brutta avventura per uno studente sedicenne di Castelvetrano , J. C, che non potendo stare lontano dalla sua fidanzatina si era fatto un ora e mezzo di viaggio sulla provinciale per Marsala con la sua minicar, per incontrare una quattordicenne che aveva conosciuto da circa un mese grazie ad un amica comune.

I ragazzini dopo un giretto per le vie della città, si sono fermati intorno alle 18 nella via Mario Gandolfo. Intanto una chiamata arrivata sul cellulare della ragazzina avvertiva che di lì a poco sarebbe arrivata una sua amica (Anna, un nome di fantasia) per incontrare i due. Dopo una decina di minuti è arrivata Anna che si è accomodata nella parte posteriore della minicar.

I tre stavano parlando del più e del meno quando si è avvicinato un ragazzo dal lato del conducente, anche lui un minorenne, intimando al giovane studente di Castelvetrano di non muoversi perché di li a poco sarebbe arrivato un amico che gli voleva parlare.