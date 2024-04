Incidente sul lavoro a Santa Ninfa: muore schiacciato dal suo trattore

Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia. Un uomo V.F.P., di 61 anni, è morto, a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. L'incidente, verosimilmente, è avvenuto ieri mattina, ma il cadavere è stato trovato soltanto alle 23 dai vigili del fuoco.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ieri mattina si era recato presso un podere e stava lavorando sopra il trattore quando, per cause in corso d'accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. Nelle prime ore del pomeriggio, i familiari, non vedendolo tornare, hanno allertato le forze dell'ordine.

Immediate le ricerche da parte dei carabinieri e solamente nella notte è stato trovato l'uomo, morto. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere.

Spetterà agli inquirenti stabilire se si sia trattato di un guasto del mezzo o di una manovra errata.