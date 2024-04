Trapani, due anziani aggrediti per strada da un pitbull: hanno riportato ferite a braccia e piedi

Due anziani trapanesi sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da un pitbull. È accaduto questa sera (4 aprile) in via Orfanotrofio, nel centro storico della città, non lontano dalla cattedrale.

Il pittbull, da quanto si apprende, sarebbe sfuggito al controllo del padrone e poi si è avventato contro i due anziani che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. I medici hanno riscontrato morsi a un braccio per uno dei pazienti e a un piede per l'altro.

I primi di marzo un episodio simile si era verificato a Bagheria, quando una signora di 68 anni e la figlia di 38 anni, incinta, furono aggredite sempre da un pitbull durante una lite condominiale. Le due donne erano andate dalla vicina di casa per discutere di una questione, ma ne era nata una furiosa lite. Forse le urla tra le donne avevano scatenato la reazione del cane, di proprietà della vicina. Il pitbull aggredì mamma e figlia. La donna incinta fu ferita gravemente alla mandibola.