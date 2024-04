L'incidente mortale a Marsala, Mario Abate lascia la moglie incinta e un figlio di sei anni: «Proteggili dal cielo»

Un bimbo di sei anni che l'aspetta a casa, una moglie, Giulia, in attesa del loro secondogenito. Una storia davvero drammatica, una tragedia che stringe il cuore, quella di Mario Abate, 36 anni, morto ieri sera in un terribile incidente stradale a Marsala. La terza vittima sulle strade trapanesi in soli cinque giorni.

La vittima si trovava a bordo del suo scooter e procedeva in direzione Trapani quando ha impattato contro un'auto che stava per uscire dalla stazione di rifornimento che precede l'intersezione di contrada Addolorata, e subito dopo l'urto si è innescata la carambola, provocando l'impatto, 50 metri dopo, contro una seconda auto che procedeva in direzione Marsala. Una fatalità incredibile.

Abate è finito sotto l'auto e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare il mezzo. I sanitari del 118 hanno trasferito il malcapitato motociclista in ospedale, dove, poco dopo, è deceduto.

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare la sfortunata vittima. «Non volevo crederci mi dispiace immensamente per questa perdita:siamo cresciuti insieme, che la terra sia lieve amico di un infanzia», scrive un amico. «Ci hai lasciato senza parole, proteggi la tua famiglia dal cielo».