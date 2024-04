Campobello di Mazara, ordinato lo sgombero di un capannone confiscato a Grigoli

ll sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione (nella foto), ha ordinato lo sgombero di un capannone confiscato all’ex imprenditore di Castelvetrano, Giuseppe Grigoli, e oggi acquisito al patrimonio del Comune. All’interno bivaccano e dormono migranti, con assenza di condizioni minime di igiene. Già ai tempi della confisca, l’immobile era privo di infissi e circondato da vegetazione spontanea.

«Da diverse interlocuzioni col comandante della locale stazione dei carabinieri è emerso che il capannone e le sue immediate vicinanze sono frequentati da soggetti dediti allo spaccio di droga. Il luogo, a tarda sera, si anima ulteriormente poiché frequentato da circa 25/30 persone», ha scritto nell’ordinanza il sindaco. Il Comune ha affidato i lavori per la messa in sicurezza dell’immobile, ma prima sarà necessario sgomberarlo.