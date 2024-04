Controlli in armeria, denuncia e sequestro a Trapani

Il titolare di un’armeria è stato denunciato dalla polizia a Trapani per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e fabbricazione e commercio non autorizzati di armi. Durante un controllo nell’esercizio commerciale è stato trovato materiale pirotecnico, circa 10 chili di polvere, superiore a quanto autorizzato dalla licenza rilasciata dal prefetto.

Alcune armi non erano state registrate, ma annotate in un altro registro «merci in lavorazione» e, a dire del titolare, erano detenute «temporaneamente» per la riparazione. Dall’esame dei registri acquisiti e della documentazione agli atti d’ufficio, è stato accertato come l’uomo, quarantenne, non avesse rispettato le prescrizioni della licenza prefettizia sul quantitativo di materiale esplodente e non aveva la licenza per la riparazione delle armi, per cui quelle registrate come «merci in lavorazione» risultavano detenute illegalmente. Il quarantenne è stato denunciato, mentre le armi, le munizioni e il materiale esplodente abusivamente detenuti sono stati sequestrati.