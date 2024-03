«Non vogliamo essere serviti dal "ragazzo di colore"»: clienti razzisti in un agriturismo di Misiliscemi

«Ieri è successa una cosa che ci ha lasciato senza parole e molto amareggiati!». Con questa frase, chiusa dal punto esclamativo, i responsabili dell’agriturismo Vultaggio - che si trova nella frazione di Guarrato, nel comune di Misiliscemi, a due passi da Trapani - cominciano un racconto indignato, rendendo noto un episodio di razzismo nel confronti di un cameriere della struttura.

«Per chi non lo conoscesse - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell'agriturismo -, vi presentiamo Amza, un nostro collaboratore di sala... Camerunense. È un instancabile lavoratore, garbato e gentile». Ma evidentemente non a tutti gradito, e non di certo perché faccia qualcosa di male. «Ieri sera - continuano nel post i responsabili dell'agriturismo - abbiamo avuto la spiacevole presenza di alcune persone che ci hanno fatto la richiesta di non voler essere serviti dal "ragazzo di colore"». Erano due coppie di clienti, di circa 40 anni.

Quando Giuseppe Vultaggio, titolare dell’agriturismo, è venuto a saperlo, ha voluto subito denunciare l’accaduto. «Non li ho mandati via per evitare problemi in sala - spiega - ma poi ho deciso di prendere una posizione netta e decisa e ho scritto il post di solidarietà ad Amza, che lavora con noi da tre anni».