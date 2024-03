Notte di paura nel centro storico di Trapani: palazzina a fuoco, crolla il soffitto

Incendio nelle notte in una palazzina in via Corallai, in pieno centro storico a Trapani. Le otto famiglie che abitano nell'immobile di tre piani, nonostante la paura, sono riuscite a fuggire in strada e a chiamare aiuto. Tutto è accaduto dopo l'una.

La causa potrebbe essere un corto circuito dell'impianto elettrico. L'incendio ha provocato il crollo parziale dei solai in legno dell'ultimo dei tre piani della palazzina.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco arrivati immediatamente sul posto di poter lavorare e mettere in sicurezza i luoghi. Ancora stamane erano in zona. Sono in corso le verifiche strutturali dell'immobile per capire se i residenti dei piani sottostanti dove si è vedificato l'incendio possono con tranquillità ritornare nelle loro abitazioni.