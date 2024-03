Giornalismo, Marsala dice addio al cronista Roberto Tumbarello

È morto il giornalista marsalese Roberto Tumbarello. È stato redattore e inviato speciale di diversi quotidiani e periodici nazionali. Ha fondato Napoli Sera e diretto il Giornale di Napoli. Molto vicino a Sandro Pertini e a Papa Wojtyla, è stato il primo giornalista occidentale ad avere intervistato Arafat.

È stato Medaglia “pro merito” del Consiglio d’Europa, di cui è stato portavoce in Italia per tanti anni. Esperto in Comunicazione e Diritti umani, è stato redattore e inviato speciale di diversi quotidiani e periodici a vasta tiratura. Ha chiuso la carriera come direttore del Giornale di Napoli. Tra le sue ultime pubblicazioni di successo: “Gesù era di destra o di sinistra?” (Sapere 2000, 2009), “Si salvi chi può” (Edizioni Radici, 2012), “O la borsa o la vita” (Armando, 2014), "Viaggio nella vita" (Armando 2017).

A dare notizia della sua scomparsa la moglie Margy, i figli Alice con Stefano, Patrizia con Rick e Fabrizio, i nipoti Andrea, Alessandro, Cristina, Flavia, Julian e Alexandra. Ad ottobre era stato colpito da un ictus, che lo aveva lasciato debilitato. Le esequie si svolgeranno sabato 23 marzo, alle 11.15 presso la Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura a Roma (Via di Sant’Agnese 3).