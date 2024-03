Scontro auto-moto sul lungomare di Trapani: due feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale questa mattina (20 marzo) sul lungomare Dante Alighieri di Trapani. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una moto Yamaha ed una Seat Ibiza. Tre i feriti: il conducente della moto e i due occupanti della Seat. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente.

Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Dalle notizie che si hanno, la Yamaha stava viaggiando sul lungomare quando improvvisamente si è scontrata con la Seat Ibiza, con a bordo una coppia di coniugi che in quel momento procedeva verso Erice. La moto, invece, nel senso contrario di marcia. L'impatto è avvenuto all'altezza del cimitero.

Dai primi accertamenti pare che l'automobile stesse svoltando a sinistra per recarsi in un supermercato, quando è sopraggiunta la Yamaha. Un impatto violento. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto a pochi metri dall'incidente. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 lamentava un forte dolore a una gamba. Il casco che indossava per fortuna ha scongiurato conseguenze più gravi.