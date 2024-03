Una colonscopia in uno studio medico di Marsala: così Matteo Messina Denaro scoprì di essere ammalato di tumore

«Matteo Messina Denaro ha scoperto la sua malattia con una colonscopia effettuata il 3 novembre 2020 nello studio medico del dottor Bavetta, a Marsala». Lo ha detto il luogotenente dei carabinieri del Ros Francesco Nasca, ascoltato, oggi pomeriggio, davanti al Tribunale di Marsala, nel processo al settantenne medico di Campobello di Mazara Alfonso Tumbarello, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati a nome di «Bonafede Andrea» per consentire al capomafia castelvetranese di potersi sottoporre ad accertamenti diagnostici, interventi chirurgici e cure.

Rispondendo alle domande del pm della Dda Gianluca De Leo e del presidente Vito Marcello Saladino, l’investigatore ha illustrato l’iter delle indagini che hanno consentito di accertare che quello che su diverse cartelle cliniche e ricette mediche era indicato come Andrea Bonafede, classe 1963, di Campobello di Mazara, malato oncologico, era in realtà Matteo Messina Denaro.

«Messina Denaro - ha continuato Nasca - è stato ricoverato all’ospedale di Mazara del Vallo il 5 novembre 2020, dove fu operato il 9 e dimesso il 13. A compilare la scheda di accesso fu il dottor Giacomo Urso (il chirurgo che l’avrebbe operato, ndr). A fornire un supporto logistico fondamentale è stato il cugino omonimo di Andrea Bonafede, classe ’69, che va a prendere le ricette da Tumbarello, si intesta un’utenza telefonica che cede a Messina Denaro durante il ricovero a Mazara del Vallo e lo accompagna prima all’ospedale mazarese e poi, il 9 dicembre 2020, all’ospedale di Trapani per un consulto oncologico con il dottor Zerilli».