Viaggi in gommoni veloci e costosi per migranti, 3 arrestati a Trapani

Il gip di Trapani ha emesso tre ordinanze cautelari su proposta della Dda di Palermo nei confronti di tre tunisini accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile e fanno seguito alle indagini dello servizio centrale operativo della polizia di Stato, che lo scorso 21 febbraio scorso, hanno portato al fermo nei confronti di 10 soggetti, 6 italiani e 4 tunisini, indagati per aver creato delle cellule in Italia e in Tunisia per il trasferimento di migranti garantendo dei «viaggi vip».

Il viaggio clandestino sarebbe stato garantito attraverso natanti robusti e veloci, dietro il pagamento di somme di denaro che variavano dai 3 ai 6 mila euro. Il sodalizio avrebbe sponsorizzato i viaggi più costosi in quanto effettuati con un numero minimo di clandestini non superiore a venti, in condizioni meteo-marine ottimali, a bordo di gommoni dotati di motori di grossa cilindrata. Gli organizzatori, inoltre, avrebbero assicurato ai tunisini interessati una traversata veloce e sicura, garantendo di non essere intercettati dalle navi militari.