Marsala, due ragazze di 25 e 26 anni a processo: sono accusate di avere teso un agguato e picchiato una ventinovenne per gelosia

Un’altra è stata già condannata a 6 mesi in abbreviato. Secondo l'accusa, Monia Marino e Stella D’Acquisto aggredirono la rivale in amore, che finì in ospedale