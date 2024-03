Petrosino, auto sbanda e si ribalta: due feriti tra cui una bambina

Ancora un incidente stradale in provincia di Trapani, questa volta nei pressi del lungomare Biscione a Petrosino. Secondo una prima ricostruzione, una donna, alla guida di un'auto, una Toyota Yaris, ha perso il controllo della propria vettura e per evitare l'impatto con un altro mezzo che sopraggiungeva nella corsia opposta ha effettuato una inversione ad U nel viale che porta al lungomare.

L'automobile, però, ha urtato un'aiuola e si è ribaltata e fermandosi al centro della carreggiata. A bordo della vettura, oltre alla donna alla guida c'era anche la figlia, una bambina di 10 anni. I passanti hanno allertato i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure del caso e le due donne sono state trasportate in ospedale. Sul posto, per i rilievi, è giunta anche una pattuglia della polizia locale che ha gestito il traffico ed effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.