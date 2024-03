Sparatoria in un locale a Trapani, ferito in uomo: si pensa ad un regolamento di conti

Un uomo di cui ancora non si conosce l'identità è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco a Trapani. E’ accaduto, nel corso della notte scorsa nei pressi di un locale molto conosciuto della città e molto frequentato.

Sulla sparatoria su cui al momento c'è il massimo riserbo, indagano gli agenti della squadra mobile che dovranno chiarire la vicenda, si pensa comunque ad un regolamento di conti nell'ambito della microcriminalità.

La sparatoria è avvenuto in via Calatafimi. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti agenti della Squadra volante e i colleghi della Scientifica, alla ricerca di elementi che possano indirizzare gli investigatori sulla pista giusta. L'uomo ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, qui i medici in servizio hanno segnalato l'accaduto alla polizia.