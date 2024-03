Notte di paura ad Alcamo, auto in fiamme: annerita la facciata di una palazzina

L’allarme è scattato nel pieno della notte scorsa (tra il 4 e il 5 marzo). Un inferno di fuoco e fumo nella via Nicolò della Valle, a pochi metri dal punto in cui s’incrocia con la via Roma, centralissima zona di Alcamo. Si tratta dell’incendio di un’autovettura Volkswagen, avvenuto intorno alle 2.30, come racconta chi abita da quelle parti, ancora vistosamente scosso dalla paura.

L’autoveicolo era parcheggiato accanto al muro di un edificio, quando le fiamme sono divampate avvolgendolo del tutto e distruggendolo. Il rogo ha provocato ai prospetti, ai balconi e ad altri elementi delle abitazioni attigue. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con non poca difficoltà, intanto perché manovrare i loro pesanti e ingombranti automezzi d’emergenza in tali strade così strette non è semplice. Comunque, l’incendio è stato spento prima che potesse rendere ancor più grave il bilancio dei danni. Non si registrano feriti.