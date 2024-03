Falsa demolizione di un'auto, denunciata la titolare di una ditta di Mazara del Vallo

I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo – Distaccamento di Trapani, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati ambientali, hanno denunciato una donna di 40 anni per la violazione delle prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso.

In seguito all’attività svolta dai carabinieri pochi giorni addietro, dove è stato denunciato un settantenne di Marsala che ha allestito un deposito incontrollato di rifiuti speciali (pericolosi e non) in un terreno adiacente alla propria abitazione (nella foto), dove erano presenti 12 automezzi e 5 motocicli in stato di abbandono, sarebbe risultato che un’auto presente nella discarica era stata regolarmente rottamata e demolita presso una ditta di Mazara del Vallo. Dai controlli incrociati mediante numero di telaio, i carabinieri sono risaliti alla ditta che falsamente avrebbe attestato la demolizione del mezzo, denunciando la titolare.