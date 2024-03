Pesca a strascico, peschereccio di Mazara del Vallo multato all'Elba

Su segnalazione degli ispettori dell’Agenzia europea di controllo della pesca (Efca), il personale della capitaneria di porto di Portoferraio (Livorno) ha sanzionato un motopeschereccio appartenente alla flotta di Mazara del Vallo per un importo complessivo di 2.000 euro, con conseguente sequestro della rete da pesca e del prodotto ittico.

Il peschereccio, si spiega in una nota, era stato intercettato dagli ispettori dell’Unione Europea in acque internazionali mentre esercitava attività di pesca a strascico con attrezzi vietati dalla normativa europea e nazionale e per questo è stato fatto rientrare nel porto elbano.

La rete illegale verrà successivamente confiscata ed avviata alla distruzione con l’addebito delle spese a carico dell’armatore.