Maltempo a Trapani e in provincia, allagamenti e disagi: scuole chiuse a Castelvetrano

Dalle 4 di stamane (28 febbraio) la provincia di Trapani è interessata da un fortissimo temporale con forti piogge che stanno provocando disagi. Molte le strade allagate, in città e nelle frazioni.

A Trapani ed Erice sono state predisposte le misure tipiche dell’allerta arancione. Al lavoro da questa mattina, soprattutto a Erice, i volontari della protezione civile che hanno già provveduto all'apertura dei tombini per fare defluire con celerità l'acqua accumulata nel corso del temporale, accompagnato da lampi e tuoni, temporale che ancora sta interessando tutta la zona.

Nella zona di Segesta è caduto anche qualche fiocco di neve. Un tratto di autostrada che da Trapani porta fino alla galleria Segesta stamane è stato ricoperto da un velo bianco, quindi si consiglia molta prudenza nell'attraversamento. Strade allagate e trasformate in veri letti di fiume anche a Castelvetrano. In alcune strade il livello d’acqua ha raggiunto anche il metro, come sotto il ponte di via Marco Minghetti, angolo via Armando Diaz.