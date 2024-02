Il bimbo di due anni morto a Castellammare del Golfo: lutto cittadino per l'ultimo saluto

È il giorno dell'addio a Castellammare del Golfo, dove si celebrano i funerali del piccolo Francesco Tartamella. La comunità è in lacrime e incredula per ciò che è accaduto al bambino che ha perso la vita a soli due anni: è morto in ospedale a Palermo dopo quindici giorni di agonia, in seguito ad alcune complicanze che sarebbero state provocate da un virus. Sul corpicino del piccolo, per chiarire le cause del decesso, è stata eseguita l'autopsia e si attendono gli esiti.

Intanto il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio. Bandiere a mezz'asta e listate a lutto durante i funerali: «La nostra comunità è profondamente scossa per quanto accaduto al bambino - scrive - che è stato seguito e assistito con professionalità e attenzione dai medici e da tutto il personale sanitario e auspico che la Regione incrementi ulteriormente i posti letto di terapia intensiva pediatrica che costituiscono una risorsa sanitaria importantissima per le cure dei piccoli pazienti».