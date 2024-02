Trapani, scivola con la moto lungo la scarpata e si ferisce: salvato un ragazzo

Brutta disavventura per un giovane centauro trapanese. Stava percorrendo le stradine sterrate nella zona di Sant'Anna a Erice in sella alla sua moto quando improvvisamente è scivolato finendo lungo una scarpata, mentre la moto è rimasta sulla strada. Per fortuna una pattuglia di carabinieri della stazione di Erice lo ha ritrovato e soccorso.

È accaduto stamane attorno alle 10,30. I militari dell'arma erano impegnati in una normale perlustrazione della zona quando lungo la strada per Sant'Anna hanno notato una moto da cross a terra senza il conducente. Approfondito il controllo hanno sentito le urla di una persona che tra gli alberi non riusciva ad alzarsi.

Il giovane centauro cadendo non era infatti riuscito a risalire e nemmeno a muoversi. Immediati i soccorsi. Sul posto sono stati fatti arrivare i vigili del fuoco giunti dal vicino comando provinciale ed una ambulanza del 118. Dopo che il giovane centauro è stato tirato su è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Trapani. Sul posto anche i volontari della Protezione civile.