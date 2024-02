Morto a Mazara del Vallo Gaetano Riina: era il fratello di Totò, il «capo dei capi»

Gaetano Riina non ha mai avuto lo spessore criminale del fratello Totò, ma lo aveva sostituito alla guida della famiglia mafiosa di Corleone. Per gli inquirenti era divenuto un punto di riferimento per i mafiosi di Mazara del Vallo, città viveva godendo della stima e della fiducia dell’anziano boss Mariano Agate (deceduto alcuni anni fa).

Nel gennaio del 1985 il giudice Alberto Giacomelli, presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, dispose la confisca della sua villa e dei terreni di Mazara del Vallo. Per questo motivo il magistrato, venne barbaramente ucciso in un agguato nella zona di Locogrande il 14 settembre 1988, dopo essere andato in pensione. Il primo luglio del 2011, Gaetano Riina finì in manette dopo quasi due anni di intercettazioni da parte dei carabinieri della Compagnia di Corleone. U «Zù Tano» aveva finito di scontare una condanna a otto anni per mafia, ed era in carcere per un'altra condanna, emessa dal tribunale di Napoli, che lo aveva giudicato colpevole di aver monopolizzato la distribuzione di prodotti ortofrutticoli nel Sud Italia grazie a un'alleanza con alcuni esponenti del clan dei Casalesi.