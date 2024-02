L'impianto della Trapani Servizi è chiuso, sospeso il conferimento di rsu in 78 comuni

L’impianto della Trapani Servizi è chiuso e da quasi una settimana sono stati sospesi i conferimenti in discarica degli rsu accolti in 78 Comuni della Sicilia, riguardanti 5 province siciliane.

A seguito di un controllo dell’Arpa effettuato nell’impianto di Gela, dove vengono conferiti i residui (sovvalli) del trattamento meccanico biologico degli rsu, effettuato dalla Trapani Servizi, è emersa una violazione dei limiti imposti dalla legge nazionale che regolamenta il settore. Pertanto la discarica di Gela ha sospeso il conferimento dei sovvalli bloccando tutto il percorso dei rifiuti organici.

Martedì all’assessorato regionale per l’Energia si è tenuta una riunione per dirimere la questione ma senza successo. I presidenti della Srr Tp Nord, Massimo Fundarò, della Srr Città Metropolitana di Palermo Natale Tumbiolo, della Srr di Palermo Est Daniela Fiandaca, di Srr Palermo Overs Matteo Amabile, Agrigento Ovest Vito Marsala e Srr Trapani Sud Giuseppe Castiglione contestano le soluzioni prospettate dalla Regione che «metterebbero in seria difficoltà tutti i comuni interessati».