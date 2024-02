Calatafimi, ore d'ansia per la famiglia di un anziano scomparso: «Aiutateci a ritrovarlo»

Da più di ventiquattro ore non c'è più alcuna traccia di un anziano a Calatafimi. I familiari di Salvatore Mancuso, ottant'anni, sono disperati: l'uomo si è infatti allonato dalla propria abitazione ieri, 21 febbraio, ma non ha fatto più rientro. Era a bordo della sua auto. Per questo sui social è stata diffusa la sua foto con un appello rivolto a tutti gli utenti e, in particolare, a chi abita in provincia di Trapani, nella speranza che qualcuno l'abbia avvistato.

«Siamo alla ricerca di Salvatore Mancuso - scrive Milena Calavetta su Facebook, che ha poi fornito ulteriori dettagli -. È uscito di casa alle 12 della giornata di ieri, con una Citroen grigia scura modello ZX. La targa è GB329BC, ma non è ancora tornato. Se qualcuno lo avesse visto vi prego di contattarmi in privato o di chiamare le forze dell'ordine».

Tantissime le condivisioni dell'appello per diffondere il più possibile le foto dell'uomo. Tra i tanti commenti ce n'è anche uno di un utente che, proprio ieri, lo avrebbe visto: «Ieri verso le undici e venuto al negozio di Peppe Vanella e cercava cicoria e noi non avevamo», scrive Antonino Di Stefano. In tanti aspettano con ansia una buona notizia: «Al mio amico Salvatore Mancuso auguro che torni a casa al più presto sano e salvo», aggiunge Giuseppe Gandolfo.