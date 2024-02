Scontro tra un'auto e una moto sul lungomare di Trapani, una ragazza grave in ospedale

Incidente stradale a Trapani, con lo scontro tra un'auto e uno scooter. Una ragazza è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Antonio Abate, dove è stata trasportato dagli uomini del 118 in codice rosso, per via dei traumi riportati nell'urto: è stata sottoposta ad intervento chirurgico e la prognosi è riservata.

Un'altra ragazza è ricoverata ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, lo scontro si è verificato sul lungomare, con lo scooter che si è scontrato con una Fiat Panda. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, con i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l'accaduto.