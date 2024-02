Trapani, i lavori alla condotta idrica: al rush finale i raccordi ridotti per il by pass

Proseguono a Trapani i lavori alla condotta danneggiata sulla strada provinciale 83, la via Erice Mazara. Oggi è prevista la fine dell’installazione dei raccordi ridotti per il collegamento del by pass, si continuerà con il congiungimento del tubo nelle due estremità. Lo rende noto il Comune di Trapani, aggiungendo che terminati questi lavori, «possibilmente tra sabato e domenica», si procederà ad immettere nella condotta l’acqua proveniente da Bresciana che inizierà ad essere convogliata a San Giovannello.

Per quanto riguarda il calendario, conclude l'amministrazione, fino a quando non si accerta la funzionalità ed il ritorno ai regimi di normalità, «si continuerà ad erogare con la turnazione vigente che prevede un giorno preventivo di accumulo per ogni area di distribuzione.