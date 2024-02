L'aeroporto di Trapani Birgi chiude per tre settimane: voli dirottati a Palermo

Disagi per i passeggeri che tra fine febbraio e gli inizi di marzo avrebbero dovuto prendere un volo da e per Trapani Birgi. L'aeroporto Vincenzo Florio, infatti, chiuderà per quasi tre settimane, dal 25 febbraio fino al 16 marzo prossimo, per lavori di manutenzione della pista.

I lavori

Le opere, già programmate, riguardano le luci della pista e altri interventi di manutenzione, come la sgommatura della pista. Ovviamente, nel periodo in cui verranno svolte queste attività il traffico aereo verrà sospeso. I lavori, già programmati, saranno eseguiti in parte da Airgest e in parte dall'aeronautica militare.

Voli dirottati a Palermo

Dal prossimo 25 febbraio fino al 16 marzo lo scalo rimarrà chiuso e durante questo periodo tutti i voli, sia in arrivo che in partenza, saranno spostati sull'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. In queste ore si sta procedendo a comunicare la variazione ai passeggeri.

Spetterà alla compagnia con la quale è stato prenotato un biglietto con partenza o destinazione lo scalo trapanese ad informare, nelle prossime ore, i propri clienti.