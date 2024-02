Autocisterna finisce fuori strada a pochi metri da un distributore di benzina, paura a Calatafimi

Tragedia sfiorata stamane nel centro urbano di contrada Sasi a Calatafimi. Un mezzo che trasportava carburante forse a causa di una errata manovra è uscito fuori strada finendo tra le aiole nei pressi di un distributore di benzina.

Il mezzo si è quasi capovolto, si è temuto il peggio vista la vicinanza con il distributore di benzina e lo stesso mezzo carico di carburante.

Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo con mezzi e uomini. Complessivamente sono intervenuti 9 unità e tre automezzi uno dei quali è il carro NBCR, per mettere in sicurezza l'intera area di servizio dell'impianto di distribuzione carburanti della società Esso. I pompieri hanno bloccato le valvole di chiusura della autocisterna, disattivato gli impianti elettrici al fine di eliminare eventuali inneschi interdetta la viabilità, deviata successivamente dai vigili urbani.

Le cause dell'incidente, che non ha avuto conseguenze per le persone, sono di natura accidentali, erano iniziate le operazioni di scarico della benzina nei serbatoi interrati dell'impianto, quando ha iniziato a retrocedere staccando il tubo di carico è il carburante si è riversato sul piazzale del distributore e nella via adiacente.