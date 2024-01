Ancora problemi idrici a Trapani. Il Comune ha informato che i lavori per la fibra ottica, eseguiti dall’Enel in via Erice-Mazara, hanno causato la rottura della condotta di Bresciana, che è stata chiusa affinché non si perdesse l'acqua. I lavori di ripristino sono stati avviati.

Nei giorni scorsi, a causa di un altro guasto che aveva comportato la mancanza di pressione nelle condutture, la città aveva subito un razionamento idrico.