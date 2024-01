L'incendio e poi la rivolta al Cpr di Trapani, arrestati: così appiccarono i roghi

A una settimana circa dall'incendio che ha danneggiato gravemente parte del Cpr il Centro per il rimpatrio di contrada Milo, a Trapani, la polizia ha fermato tre migranti. La svolta è arrivata dopo una serie di accertamenti eseguiti subito dopo la rivolta seguita poi dall'incendio.

Due tunisini e un marocchino, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di droga, coinvolti nei disordini, sono finiti in carcere. I tre, a differenza degli altri connazionali, hanno agito a volto scoperto. La polizia, è riuscita ad individuarli grazie alle telecamere collocate nella struttura di contrada Milo.

I fatti risalgono allo scorso 22 gennaio quando due incendi vennero appiccati nella struttura. Fu un gruppo di ospiti che, dopo avere accatastato coperte e cumuli di carta e plastica, furono utilizzati nelle stanze per dare alle fiamme i materassi. Il fumo invase il centro, rendendo l'aria irrespirabile.

Particolare inquietante: alcuni rivoltosi, dopo aver appiccato l'incendio, avevano chiuso le porte delle stanze per arrecare maggiori danni. Il fumo in pochi minuti invase diversi settori. Quando sembrava, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che la situazione fosse ritornata alla normalità, altri incendi furono appiccati sempre con le stesse modalità in altri padiglioni, rendendo gran parte dell'edificio inagibile.