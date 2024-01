«Aiuto, il mio cane è scomparso», ma aveva preso il treno per Trapani: storia a lieto fine a Petrosino

Poco dopo la bella notizia: King è stato trovato. Era a bordo del treno che proprio da Petrosino porta a Trapani. Un passeggero speciale, che con tanto di collare non è di certo passato inosservato. Spaesato, è arrivato fino alla stazione ed è salito insieme agli altri viaggiatori, ma senza il suo padrone, che nel frattempo lo stava cercando disperatamente. A notarlo è stato il macchinista che ha subito cercato il proprietario. In poco tempo è riuscito a mettersi in contatto con lui, raccontando l'incredibile avventura. King è stato rifocillato con acqua e croccantini, in attesa del suo padrone che lo ha poi recuperato. Subito dopo ha annunciato sui social il ritrovamento: «L'ho recuperato, ringrazio tutti per il vostro aiuto».

Insomma, King è finito su quel treno per caso e ne ha approfittato per fare una gita fuori porta. Roky, il pitbull che è andato da solo a Venezia, è invece abituato a recarsi nella città lagunare insieme al suo padrone. Conosce bene il tragitto verso la stazione e, la scorsa settimana, ha deciso di viaggiare nonostante il suo proprietario non volesse fare la gita. Il pitbull di otto mesi è uscito di casa, è arrivato alla stazione ferroviaria di Lison e qui ha imboccato il sottopasso per arrivare al binario 1 in cui transitano i treni diretti a Venezia. I passeggeri hanno segnalato la sua presenza sui social e il messaggio è arrivato al padrone, che anche in questo caso è riuscito a recuperare il suo cucciolo.