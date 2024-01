Colto da malore su una nave portacontainer al largo di Trapani, soccorso dall'aeronautica militare

Si è concluso intorno alle 21 di ieri sera (27 gennaio) il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH139-A dell’82° Centro Sar (Search and Rescue) di Trapani. L’intervento ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 61 anni colpito da un malore mentre era su una nave portacontainer, a circa 160 miglia dalle coste di Trapani. Decollati poco prima delle 19.30 dalla base aerea di Trapani, sede del Centro Sar, l’HH139-A ha raggiunto l’imbarcazione in pochi minuti di volo. Da qui, tramite l’ausilio di un verricello, un aero-soccorritore si è calato sul ponte della nave con una barella sulla quale è stato poi assicurato il paziente, coadiuvato dal personale di bordo. Terminate le procedure di imbarco, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale Sant’Antonio Abate, nei pressi del quale è atterrato per lasciare il sessantunenne alle cure specifiche del personale sanitario ospedaliero.

L’82° Centro SAR dipende dal 15mo Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15 Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.