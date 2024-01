Ventottenne investito sulla statale a Marsala: è in gravi condizioni, caccia all'auto pirata

È stato investito mentre camminava a piedi un ragazzo di ventotto anni che è rimasto gravemente ferito sulla statale 115. L'incidente si è verificato nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo. L'automobilista che lo ha travolto non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato l'uomo sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale a Marsala, ma vista la gravità della situazione, per il ventottenne è stato disposto il trasferimento al Trauma center di Villa Sofia, a Palermo. È stato necessario un delicato intervento chirurgico, il ragazzo resta ricoverato con la prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi: si cercano elementi che possono essere utili per rintracciare l'auto pirata. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano lungo la statale, che potrebbero avere immortalato il passaggio dell'automobilista che ha travolto l'uomo.