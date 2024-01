L'arresto di Safina a Trapani, Cracolici: «Molti dubbi sulle accuse, ipotesi di reato inedite»

E c’è un altro aspetto su cui il presidente della commissione Antimafia si pone degli interrogativi. È quello legato ai 50 mila euro che la City Green Light ha versato al Comune «per alcune iniziative non meglio identificate». Secondo l’accusa sarebbero la prova della corruzione. I magistrati parlano di «un tornaconto politico elettorale» di cui avrebbe beneficiato il politico trapanese dall’attribuire vantaggi all’azienda che si aggiudicava gli appalti. Cracolici si interroga su questa interpretazione del reato: «Se ho capito bene, qui non si tratta di denaro erogato a favore dell'indagato ma per realizzare interventi utili alla cittadinanza. E quindi il punto è la corruzione connessa a un’utilità politica. Ma le elezioni Regionali a cui si è candidato Safina si sono svolte due anni dopo i fatti contestati. I tempi mi sembrano troppo dilatati per far intravedere una connessione fra il suo intervento per le luminarie e il consenso elettorale». È una premessa che serve a Cracolici per arrivare a un altro dubbio sull’indagine: «Non ricordo ipotesi di corruzione per aver prodotto un vantaggio all'ente che amministri».