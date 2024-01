Partorisce in casa ad Alcamo, gli operatori del 118 fanno nascere Giulia

Sono arrivati in casa ad Alcamo per soccorrere una mamma che doveva partorire. La donna di 22 anni aveva chiamato l’ambulanza perché le si erano rotte le acque e il travaglio era iniziato. Medici e infermieri del 118 si sono resi conto che il travaglio era ormai in stadio avanzato e così hanno deciso di fare partorire in casa la donna. Una decisione necessaria anche se visto che la donna era alla prima gravidanza qualche rischio poteva esserci. Tutto invece è andato bene ed è nata Giulia.

La mamma felice ha ringraziato la dottoressa Zinella Ferraro, l’infermiere Piero Mulé, autista Cinzia Cupone e la dottoressa specializzanda in anestesia e rianimazione Veronica Gaglio. L’intervento è stato coordinato dal direttore della centrale del 118 Fabio Genco. Mamma e figlia sono state portate nel reparto di ginecologia dell’ospedale Civico di Partinico.