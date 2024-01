Ciaccio Montalto, 41 anni fa l'omicidio del magistrato a Valderice

Ricorre oggi il 41° anniversario dell’omicidio per mano mafiosa del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto che, all’età di 41 anni, venne ucciso a Valderice, in provincia di Trapani, la notte del 25 gennaio 1983 all'una e 30.

Fu colpito a morte da tre uomini armati di mitraglietta e due pistole calibro 38 mentre rientrava a casa, privo di scorta e a bordo della sua auto non blindata nonostante le minacce ricevute. I vicini non avvertirono le autorità perché sospettavano fossero spari legati ai cacciatori di frodo e così il corpo esanime del magistrato venne ritrovato da un pastore alle 6:45. Ciaccio Montalto stava indagando sul traffico di stupefacenti. L’amministrazione comunale di Trapani lo ricorda con una cerimonia che si terrà alle ore 9.30 all’interno della Villa Margherita, dove sarà deposta una corona di alloro davanti l’installazione realizzata in sua memoria.

Nella foto il luogo dell'omicidio