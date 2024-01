Marsala, chiesto il rinvio a giudizio di un ex autista del tribunale per maltrattamenti, stalking e lesioni

La procura della Repubblica di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni personali di un dipendente del ministero della Giustizia con mansioni di autista, in passato in servizio al tribunale di Marsala e attualmente a Trapani.

I tre reati sono contestati nell’ambito di due distinti procedimenti penali. Quello per maltrattamenti familiari vede come parte offesa la moglie dell’autista. E per evitare contatti tra i due, la magistratura ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico. Gli altri due reati vedono, invece, come parte offesa una coppia di Marsala: un operatore del settore calzature e la moglie. Secondo l’accusa, i reati di stalking e lesioni sarebbero stati commessi in danno del commerciante, mentre la moglie sarebbe stata vittima di stalking. A decidere sulle due richieste di rinvio a giudizio sarà il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Marsala, Riccardo Alcamo.