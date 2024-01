L'auto esce di strada e finisce contro un albero a Marsala: feriti quattro giovani, due sono gravi

Ha perso il controllo della sua auto per evitare l'impatto con un altro mezzo ed è finito contro un albero. Un ragazzo di Mazara del Vallo e i tre amici che erano a bordo della stessa auto sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Marsala. Due sono in gravi condizioni e sono stati ricoverati con prognosi riservata. L'impatto si è verificato in via Vecchia Mazara, dove la Ford Focus è uscita di strada, all'altezza di una curva.

A lanciare l'allarme è stata una delle giovani che viaggava sul mezzo che ha riportato solo lievi ferite: avrebbe raccontato che un'altra auto stava per travolgerli ed poi fuggita, facendo perdere le tracce. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.

I soccorritori hanno infatti estratto dal mezzo i quattro giovani, rimasti intrappolati in un groviglio di lamiere. Sul psoto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato due feriti all'ospedale di Trapani e due - i più gravi - al Civico di Palermo. In corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire all'automobilista che si sarebbe dato alla fuga.