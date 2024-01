Favignana, rinnovata la convenzione con l'Asp per l'idroambulanza: soccorsi garantiti per altri tre anni

Il Comune di Favignana ha rinnovato per i prossimi tre anni la convenzione con l'azienda sanitaria provinciale di Trapani per la gestione dell'idroambulanza.

«L'idroambulanza svolge, con il lavoro qualificato e generoso del suo equipaggio e dei suoi operatori, un servizio fondamentale per la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini delle nostre isole – dice il sindaco Francesco Forgione –. Il rinnovo della convenzione rappresenta un impegno concreto verso il miglioramento delle infrastrutture sanitarie e il potenziamento dei servizi per i residenti e i visitatori. Continueremo a lavorare insieme con l'azienda sanitaria provinciale per migliorare ulteriormente l'assistenza sanitaria nelle isole».

Il gommone cabinato consente il trasporto tra le isole Egadi e la terraferma. È dotato di barelle e attrezzature mediche per ogni necessità, per adulti e bambini. L’idroambulanza venne donata al Comune di Favignana dalla stilista Miuccia Prada, imprenditrice e nipote del fondatore della casa di moda. Il servizio venne inaugurato nel 2013 e viene gestito dall’Asp di Trapani.